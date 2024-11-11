Başkan Uysal, Oğlunun Sağlık Durumunu Açıkladı - Son Dakika
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Başkan Uysal, Oğlunun Sağlık Durumunu Açıkladı

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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, intihar teşebbüsü sonrası yaralanan 17 yaşındaki oğlu E.U.'nun sağlık durumunun iyi olduğunu ve zor bir süreci atlattıklarını duyurdu. Olay sonrası yoğun bakım sürecinin ardından genç, servise çıkarıldı.

11.11.2024 15:29  Güncelleme: 15:34
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Başkan Uysal: "Oğlumun sağlık durumu iyi, zor süreci atlattık"

ANTALYA - Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, intihar teşebbüsünde bulunup yaralana 17 yaşındaki oğlunun sağlık durumuna ilişkin, "Oğlumun sağlık durumu çok şükür iyi, zor süreci atlattık, servise çıktı. En kısa sürede tekrar aramızda olacak" açıklamasında bulundu.

Olay, 8 Kasım Cuma günü Muratpaşa ilçesin bağlı Fener Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, CHP'li Muratpaşa Belediyesinin Başkanı 3 dönemdir başkanı olan Ümit Uysal'ın oğlu E.U. (17), evlerinin banyosunda başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Genci kanlar içerisinde gören yakınları kendi imkanlarıyla yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Bilinci açık olarak hastaneye giriş yapan E.U., ameliyata alındı. Olayı duyan CHP parti yöneticileri ve belediye personelleri hastanenin acil servisine gelip, beklemeye başladı. Ameliyata alınan E.U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Toplantı için İstanbul'a giden Başkan Uysal ise haberi alır almaz ilk uçakla Antalya'ya döndü.

Yaşamına son vermek istediği tespit edil E. U., ameliyat sonrası 72 saatlik yoğun bakım sürecinin ardından iyi haber, babası Ümit Uysal'dan geldi. Sosyal medya hesabından son durumu paylaşan Uysal, "Oğlumun sağlık durumu çok şükür iyi, zor süreci atlattık, servise çıktı. En kısa sürede tekrar aramızda olacak. Yanımızda olan, iyi dileklerini ileten, dualarını esirgemeyen tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Ümit Uysal, Muratpaşa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başkan Uysal, Oğlunun Sağlık Durumunu Açıkladı - Son Dakika

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