Ferdi Zeyrek\'in Kalp Krizi Sonrası Durumu İyileşiyor

Elektrik çarpması sonucu kalbi duran ve hastaneye kaldırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Ferdi Zeyrek'in son durumu hakkında CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıklamalarda bulundu. Özel, "70 dakika sonra ara ara gelen nabzı geri döndü ve kalbi atmaya başladı. Şu anda kalbi oldukça iyi bir şekilde atıyor bir destek olmadan çalışıyor. Hepimizin ümidi inanılmaz bir dönüşün gerçekleşmesi" dedi.

Manisa'nın Yuusemre ilçesindeki Güzelyurt Mahallesinde bulunan evinin havuzuna ait motordaki bir arızayı gidermeye çalışırken elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek yaklaşık 70 dakika boyunca yapılan kalp masajının ardından kalbi yeniden çalışmaya başladı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. Hastaneye gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Manisa İL Sağlık Müdürü Opr. Dr. Fatih Zeren Başkan Zeyrek'in durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün akşam saat 23.35 sıralarında Ferdi Başkanımız kendi konutunda büyük ihtimalle bir elektrik kaçağı olduğunu tahmin ettiğimiz havuzun motorundaki bir arızaya müdahale ederken suya elektrik kaçağı olmasından dolayı elektrik çarpması ile karşı karşı kalmış. Önce bir ses geliyor ailesi koşuyor, şalteri indiriyor hızla ve 112'yi arıyorlar. 5-6 dakika içinde ambulans geliyor. Durmuş olan kalbine kalp masajı yapıyorlar. Dakikalarca orada kalp masajı yapıyorlar ve sonrasında buraya geliyorlar. Ambulans geldiğinden itibaren doğru bir kalp masajı ve suni solunum yapıldığı için beynine oksijen gittiğini ve 70 dakika süreyle yapılan müdahalenin ilk 6-7 dakikası dışında beynine oksijen gitmiş olduğunu ümit ediyoruz. 70 dakika sonra ara ara gelen nabzı geri döndü ve kalbi atmaya başladı. Şuanda kalbi oldukça iyi bir şekilde atıyor bir destek olmadan çalışıyor. Aslında inanılmaz olan 70 dakika sonra kalbin çalışmasıyla gerçekleşti. Ferdi Kardeşimizin beyin fonksiyonlarında bir hasar oluşup oluşmadığı daha sonra belli olacak. Hepimiz Ferdi kardeşimizi, evladımızı, ağabeyimizi çok seviyoruz. Büyük bir şokun içindeyiz. Onu bir kaybettik. Geri bulmayı ümit ediyoruz. Çok zor dakikalar yaşıyoruz hep beraber. Sizden ricam burası bir hastane. Tek hasta da bizim hastamız değil. Burada birçok yoğun bakım hastası var. Birçok uykusunu uyuması gereken, uyanmaması gereken, heyecanlanmaması gereken hasta var. O yüzden burada yükselecek sesler ya da çok iyi niyetli de olsa sesinizi duyurmak için gösterdiğiniz tepkiler diğer hastaların sağlığını etkileyebilir. Ferdi'nin de sağlığını etkileyebilir. Ferdi'nin de bütün hastaların da bir tek şeye ihtiyacı var. Sükunete ve duaya ihtiyacı var. Bugün sabah 5.30 ile 9.30 arasında biz Ferdi Başkan'la Hatuniye Camii'ndeydik. Kabristandaydık, şehitlikteydik. Daha sonra kurban kesim alanındaydık. Daha sonra ikimiz de kurbanlarımızı aldık, evlerimize gittik. Bir olmayacak iş geldi Ferdi'nin başına. Ama şunu biliyoruz ki dünyanın en insanı, en güzel insanı, çok inançlı, tertemiz bir aile babası, sizlerin iyi niyetiyle, sizlerin duasıyla hayata tutunacak hepinizden ricam hem bu hastanedeki diğer hastaları düşünelim, hem Ferdi başkanı düşünelim. Burada olmanız çok kıymetli ama lütfen sessiz olalım. Hele hele böyle olmadık tepkiler gösterip sesleri yükseltmeyelim. Bu bir heyecan oluşturur. Ferdi'yi de rahatsız eder, diğer hastaları da rahatsız eder. Sizden tek ricam kardeşimiz için, evladımız için dua edin ve sessiz olun. Ara ara durumda bir değişiklik oldukça bilgi vereceğiz. Ben şuna inanıyorum. İnanılmaz bir dönüş oldu. Öyle 70 dakika sonra kalp falan çalışmaz. İnanılmaz bir dönüş gerçekleşti. Daha büyüğü gerçekleşecek. Ferdi kardeşimize kavuşacağız. Çok sevdiği Manisa'ya kavuşacak. O hepinizi seviyor. Siz onu seviyorsunuz. Hepinizden ricam sükunet ile sükunet ile işleri zorlaştırmadan dua ederek beklemeniz" dedi.

Manisa İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Fatih Zeren ise yaptığı açıklamada, "Saat 23.30 civarında 112 Komuta Kontrol Merkezi'nde düşen çağrıda Ferdi Başkan'ın olduğu söylenen bir ihbar alındı. Elektrik çarptığına dair bir ihbardı bu. Ekiplerimiz olay yerine 8 dakika sonra ulaştı. Doktorla ekibimizle müdahaleler başlandı. Hastanın bilinç durumunun olmadığı gözlendi. Ondan sonra kalp masajı eşliğinde 112 ekiplerimizle hastanemize getirildi. Hastanemizde yapılan ilk müdahalelerle yoğun bakıma alındı hastamız. Yoğun bakımda gereken tedavisi sürüyor. Ancak kritik durumu sürmekte. Kalp masajı eşliğinde geldi. Kalbi durmuştu. Elektrik çarptığına dair bir söylenti vardı. Ama bizim gördüğümüzde bilinci yoktu. Hastaneye birinci kapalı geldi" dedi. - MANİSA