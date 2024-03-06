Başkentte minibüse silahlı saldırı: 3 kişi yaralandı
ANKARA - Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir minibüse gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda 3 kişi yaralandı.
Olay, Pursaklar ilçesi Işık Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Işık Sokak'ta bulunan Nasrettin Hoca Parkı yakınlarında bir minibüse silahlı saldırı gerçekleşti. 18 yaşından küçük iki şahıs, iki aile arasındaki anlaşmazlıktan dolayı minibüs içerisindeki 3 kişiye ateş ederek yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ayrıca, saldırgan çocukların suç aletleriyle yakalandığı öğrenildi.
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