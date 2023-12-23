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Başkentte trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
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Başkentte trafik kazası: 1 ölü

Ankara-Eskişehir Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Ankara-Eskişehir Yolu Temelli mevkiinde Polatlı istikametine giden Çağrı Koçak yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonucu otomobil sürücüsü Çağrı Koçak olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle Ankara-Eskişehir Karayolu'nda trafik Polatlı istikametine bir süre kontrollü olarak verildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Başkentte trafik kazası: 1 ölü
23.12.2023 - 23:06,
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Başkentte trafik kazası: 1 ölü

ANKARA - Ankara- Eskişehir Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ankara-Eskişehir Yolu Temelli mevkiinde Polatlı istikametine giden Çağrı Koçak yönetimindeki 06 CFB 730 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonucu otomobil sürücüsü Çağrı Koçak olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle Ankara-Eskişehir Karayolu'nda trafik Polatlı istikametine bir süre kontrollü olarak verildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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