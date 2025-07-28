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Başlıca Köpekler Ceylanları Parçaladı

Başlıca Köpekler Ceylanları Parçaladı
28.07.2025 15:19
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Harran Üniversitesi'nde başıboş köpekler, koruma altındaki ceylanları parçalayarak telef etti.

Şanlıurfa'da bulunan Harran Üniversitesinde iddiaya göre başıboş köpekler, kampüs içerisindeki özel alanda koruma altında tutulan 2 ceylanı parçalayarak yedi.

Olay, Şanlıurfa'da bulunan Harran Üniversitesi merkez Osmanbey kampüsünde yaşandı. Üniversite yönetimi nesli tükenme tehlikesi altında olan ceylanların üreyerek çoğalması için özel bir alan oluşturdu. Kısa sürede ceylanların sayısı arttı. Üniversite ceylanların bakımını yapamadığı gerekçesiyle birkaç yıl önce Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne teslim etti. Ceylanlardan bazıları doğaya salınırken bazıları ise bakım merkezinde tutuldu.

Ceylanları geri aldılar

Harran Üniversitesi, Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile irtibata geçerek ceylanlardan 2 tanesini geri iade etmelerini istedi. Ceylanlar için merkez yemekhane bölgesinde göl kıyısında çitlerle çevrili bir alan oluşturuldu.

Köpekler yarım metre kazıp alana girdi

İddiaya göre sağlam bir şekilde yapılan çitlerin altını yarım metre derinliğindeki bir tünel kazan başıboş köpekler, alana girdi. Ceylanlara saldıran köpekler, parçalayıp telef ettikten sonra yedi. Yaşanan olay sonrası üniversite yönetimi köpeklerin kazdığı tüneli iş makinesi ile kapattı.

Üniversiteden herhangi bir açıklama yapılmadı

Ceylanların köpekler tarafından parçalanarak telef edilmesi sosyal medyada büyük bir tepkiye neden oldu. Daha önce bir kız öğrencinin de başıboş köpeklerden kaçarken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiğini hatırlatan sosyal medya kullanıcıları, üniversite yönetiminin ihmalinin devam ettiğini belirtti.

Köpeklerden kaçan öğrenci hayatını kaybetmişti

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü son sınıf öğrencisi Sevda Özkaya (27), geçen Nisan ayında üniversite önünde otobüsten indiği sırada başıboş köpeklerinin saldırısında kaçarken K.A.'nın kullandığı 06 BR 6210 plakalı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Üniversitede okuyan öğrenciler, yönetimin başıboş köpekler konusunda herhangi bir önlem almadığını iddia ederek günlerce rektörlük önünde eylemler gerçekleştirmişti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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