Batı Şeria'da Yerleşimci Saldırısı - Son Dakika
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Batı Şeria'da Yerleşimci Saldırısı

30.06.2025 12:31
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14 yaşındaki bir İsrailli çocuğun vurulmasının ardından yerleşimciler askeri üsse saldırdı.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da 14 yaşındaki İsrailli gencin İsrail askerince vurulmasının ardından onlarca İsrailli yerleşimci dün gece saatlerinde Binyamin Tugayı'nın bulunduğu askeri üsse saldırdı.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da 14 yaşındaki bir İsrailli yerleşimcinin vurulmasının ardından onlarca Yahudi yerleşimci İsrail'in askeri üssüne saldırı girişiminde bulundu. Onlarca yerleşimci, Binyamin Tugayı'nın bulunduğu askeri üssün önünde toplandı. İsrail ordusunun açıklamasına göre, Binyamin Tugayı'nın bulunduğu Batı Şeria'daki bir güvenlik tesisini dün gece saatlerinde ateşe veren İsrailli yerleşimciler İsrailli güvenlik güçleriyle çatıştı. Göstericiler arasında bazı yerleşimciler İsrailli güvenlik güçlerine biber gazı sıktı, taş attı ve askeri araçları ateşe verdi. Bazı yerleşimcilerin üsse girmeye çalıştığını aktaran İsrail Silahlı Kuvvetleri (IDF), bir İsraillinin çıkan arbedede yaralandığını bildirdi. Kalabalık, İsrail sınır polisi tarafından ses bombalarıyla dağıtıldı.

Altı kişiye gözaltı

Yerleşimcilerin saldırısında 6 kişi gözaltına alındı. Üçü mahkeme kararıyla serbest bırakılırken, polis karara itiraz etti. Reşit olmayan 1 kişinin gözaltı süresi uzatılırken diğer 2 kişi ise bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak.

İsrailli askerden çirkin açıklama: "Filistinli sandım, havaya ateş ettim"

İsrail güçleriyle yerleşimciler arasındaki gerginlik 14 yaşındaki bir İsraillinin silahla yaralanmasının ardından patlak verdi. IDF açıklamasında, olay sırasında görevdeki bir subayın, aracına taş atanları "Filistinli sandığını" ve kendini korumak amacıyla havaya 3 el ateş ettiğini savundu. İsrail Silahlı Kuvvetleri, İsrailli yerleşimcinin İsrail askeri tarafından vurulmuş olabileceği ihtimaline ilişkin soruşturma sürdüğünü açıkladı. İsrailli gencin hastaneye kaldırılmasının ardından gerçek mermi ile vurulduğunun anlaşıldığı aktarıldı.

Bakan Smotrich: "Suçlular yargılanmalı"

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, asker ve polise yönelik şiddeti kınayarak, "Suçlu, suçludur. Nerede olursa olsun. Güvenlik güçlerimize yönelik saldırılar kırmızı çizgidir" dedi. Yerleşimcilerin Batı Şeria'daki varlığını savunan Smotrich, bu tür şiddet eylemlerinin yerleşimlerle ilgisi olmadığını da iddia etti. - BATI ŞERİA

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Batı Şeria'da Yerleşimci Saldırısı - Son Dakika

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