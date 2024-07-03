Batman Çayı\'nda Mahsur Kalan 2 Kişi Kurtarıldı

Batman Çayı'nda suyun karşı tarafına balık tutmak için giden 2 kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerince çayda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.
Batman Çayı'nda akşam saatlerinde balık tutmak isteyen 16 yaşındaki A.A. ve 20 yaşındaki M.E.A., suların yükselmesi sonucu çayda mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çayda mahsur kalan 2 kişi halat yardımıyla kurtarıldı. - BATMAN
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