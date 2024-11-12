Batman\'da 27 Kilo Skunk Uyuşturucu Ele Geçirildi

Batman'da bir otomobilde yapılan aramada 27 kilo 250 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, il girişinde 2 otomobil durduruldu. Yapılan aramada, otomobillerin birinde 27 kilo 250 gram skunk ele geçirildi. Diğer otomobilin ise uyuşturucu yüklü otomobile öncülük yaptığı belirlendi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - BATMAN
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