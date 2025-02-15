Batman'da 8 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

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Batman'da 'dur' ihtarına uymayan araçtan 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

BATMAN - Batman'da kovalamaca sonucu yakalanan araçta 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulmak istenen bir araç polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Uzun süre yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan araçta yapılan aramada 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Konu ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.