Batman'da 8. kattan düştüğü ileri sürülen kadın hastanede kurtarılamadı - Son Dakika
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Batman'da 8. kattan düştüğü ileri sürülen kadın hastanede kurtarılamadı

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Batman\'da 8. kattan düştüğü ileri sürülen kadın hastanede kurtarılamadı
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Batman'ın Gültepe Mahallesi'nde balkonda halı çırparken 8. kattan düştüğü ileri sürülen kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadının cenazesi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Batman'da balkonda halı çırparken dengesini kaybederek 8. kattan düştüğü ileri sürülen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir binanın 8. katında ikamet eden E.I. (30), iddiaya göre balkonda halı çırptığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan E.I.'nın cenazesi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Eğitim ve Araştırma Hastanesiİnceleme3. SayfaGüncelBatmanPolisKazaSon Dakika

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