Batman'da Alev Alan Araç Vatandaşlarca Söndürüldü

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Seyir halinde alev alan otomobil vatandaşlar tarafından söndürüldü

BATMAN - Batman Gültepe Mahallesi'nde bir otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Yangını fark eden çevrede bulunan vatandaşlar, yangın tüpüyle söndürdü.

Yangın Batman Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil sürücüsü kullandığı aracın motor bölümünden duman çıkmaya başladı. Aracından Dumanların yükseldiğini far eden Sürücü, aracını yol kenarına park ederek yardım istedi.

Aracın yandığını gören Çevredeki vatandaşlar, bir iş yerinden getirdikleri yangın tüpleriyle yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangın sonrası soğutma çalışması yaparak yanan araç üzerinde kontroller gerçekleştirdi. Yangında can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.