Batman\'da Çatıda İntihar Girişimi

3.Sayfa

Sosyal medya fenomeni, Şükran Günü hindisini tuvalette pişirerek takipçilerini şoke etti

Öğretmenine sürpriz yapan öğrenciler, hiç beklemedikleri bir karşılık aldı

Tek bir takımımız kaybetti: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

Özgür Özel, Ahmet Özer için Silivri\'de!

Anayasa Mahkemesi 5 siyasi parti için harekete geçti

TEM Otoyolu\'nda kaza! Tüm şeritler kapatıldı

Batman'da çatıda korku dolu anlar: Polis şahsı ikna ederek indirdi

BATMAN - Batman'da 6 katlı binanın terasında atlama girişiminde bulunan şahıs, polis ekiplerinin ikna çalışmalarıyla indirildi.

Diyarbakır Caddesinde 6 katlı binanın üstüne çıkan şahıs, atlama girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri güvenlik önlemleri alırken şahıs, polisin ikna çalışmaları sonucu indirildi. İsmi öğrenilmeyen şahıs, sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildi.