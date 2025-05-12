Batman\'da Çocuk İstismarcılarına Operasyon

Batman merkezli 12 ilde, çocuk istismarcılarına yönelik yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 44 kişi yakalandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri para karşılığı sattığı-satın aldığı tespit edilen 44 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda Batman merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Şanlıurfa, Kocaeli, Düzce, Afyon, Zonguldak, Bilecik ve Tekirdağ olmak üzere 12 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 44 kişi yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu ve materyal ele geçirildi. Batman'a getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 10 şüpheli savcılıkça, 23 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BATMAN