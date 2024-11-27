Batman\'da Esrar Operasyonu

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Batman'da polisin düzenlediği operasyonda, evin vestiyerinde zeytin kutuları içine zulalanmış 52 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Batman kent merkezinde bir adreste yüklü miktarda esrar maddesi paketlendiği ihbarını alan Batman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen adresi takibe aldı. Adresten çıkan ve şüpheli hareketler sergileyen bir kişiyi takibe alan ekipler, şahsın bir süre sonra yeniden aynı adrese girdiğini belirledi. Narkotik ekiplerince sabaha karşı belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda evin giriş kısmında bulunan vestiyeri açan ekipler, onlarca zeytin kutusu ile karşılaştı. Polisin açtığı her zeytin kutusundan ise zeytin yerine balya balya esrar maddesi çıktı. Toplam 52 kilo 700 gram esrar ele geçirilen operasyonda, evde bulunan 1 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN