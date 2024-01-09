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Batman'da Hırsızlar Rögar Kapağını Çaldı - Son Dakika
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Batman'da Hırsızlar Rögar Kapağını Çaldı

Batman'da Merkez Çamlıca Mahallesi'nde bulunan bir sokaktaki rögarın metal kapağı çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, iki hırsızın çekçek yardımıyla kapağı sökerek çaldığı ve hızla uzaklaştığı görüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Batman\'da Hırsızlar Rögar Kapağını Çaldı
09.01.2024 - 18:05,
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Batman'da iki hırsızın rögar kapağını çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Çamlıca Mahallesi'nde bulunan sokaktaki rögarın açık olduğunu fark eden sokak sakinleri, gerekli önlemleri aldıktan sonra durumu belediyeye bildirdi. Sokakta bulunan güvenlik kameralarının incelenmesi ile birlikte rögarın metal kapağının çalındığı ortaya çıktı. Görüntülerde çekçek yardımı ile atık toplayan iki kişinin sokağa girdikten sonra yaptıkları gözlemin ardından kapağı sökerek yerinden çıkardığı ardından çekçeğe yükleyerek sokaktan hızlıca uzaklaştığı görüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da Hırsızlar Rögar Kapağını Çaldı - Son Dakika


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