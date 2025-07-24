Kadınlar sokak ortasında saç başa kavga etti

Batman'da 4 kadının sokak ortasında dakikalarca saç baş birbirine girerek kavga ettiği anlar cep telefonuyla kaydedildi.

KADINLAR SOKAK ORTASINDA BİRBİRİNE GİRDİ

Çarşı Mahallesi Gülistan Caddesi girişinde 4 kadın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, dakikalarca saç başa kavgaya dönüştü.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Bir türlü ayrılmayan kadınları çevredeki erkekler güçlükle ayırdı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.