Batman'da 4 kadının sokak ortasında dakikalarca saç baş birbirine girerek kavga ettiği anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Çarşı Mahallesi Gülistan Caddesi girişinde 4 kadın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, dakikalarca saç başa kavgaya dönüştü.
Bir türlü ayrılmayan kadınları çevredeki erkekler güçlükle ayırdı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kadınlar sokak ortasında saç başa kavga etti - Son Dakika
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