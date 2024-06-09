Batman'da kaybolan çobanın arama çalışmaları devam ediyor

3.Sayfa

Batman'ın Kozluk ilçesinde serinlemek için girdiği suda kaybolan çobanı arama çalışmaları 3. günde de devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün akşam saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Samanyolu köyünde, çobanlık yapan Suriye uyruklu 22 yaşındaki bir gencin, serinlemek amacıyla girdiği suda kaybolduğunu gören köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD, sağlık ekibi ve Batman Belediyesi itfaiyesinde görevli dalgıç ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler Batman Çayı'nın iki yakasına dağıldı. Ekipler, ve gönüllü STK'ların desteğiyle arama çalışmaları üçüncü gününde de devam etti. - BATMAN