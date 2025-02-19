Batman'da Kaza: 1 Yaralı

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Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

BATMAN - Batman'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde H.G yönetimindeki 48 AGZ 232 plakalı kamyonet ile E.S.S yönetimindeki 20 B 7772 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet ters dönerek durdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü H.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.