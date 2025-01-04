Batman\'da Kaza: Baba Hayatını Kaybetti

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Batman'da meydana gelen otomobil kazasında baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman - Diyarbakır kara yolu Diktepe köyü mevkiinde Bilal Çiftçi yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada Bilal Çiftçi ve babası Mehmet Salik Çiftçi (50) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Mehmet Salik Çiftçi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN