Batman\'da Kaza: İki Yaralı

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Batman'da hafif ticari araçla çarpışan kamyonet bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücüler yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Beşevler Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak arasında seyir halindeki kamyonet ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet bahçe duvarına çarparak durdu. Kazada 2 araç sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BATMAN