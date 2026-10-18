Batman'da kontrolden çıkan kum yüklü kamyon devrildi, sürücü hafif yaralandı - Son Dakika
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Batman'da kontrolden çıkan kum yüklü kamyon devrildi, sürücü hafif yaralandı

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Batman\'da kontrolden çıkan kum yüklü kamyon devrildi, sürücü hafif yaralandı
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Batman merkeze bağlı Yenişehir Mahallesi'nde sabah saatlerinde kum yüklü kamyon kontrolden çıkarak yan yattı. Hafif yaralanan sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken kumlar etrafa saçıldı, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Batman merkezde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kum yüklü kamyon devrildi. Kazada sürücü hafif yaralanırken, kamyondaki kumlar etrafa saçıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Batman merkeze bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kum yüklü kamyon, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yan yattı. Kaza sonrası kamyon kasasında bulunan kum toprak zemine ve etrafa saçıldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kamyon sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıYenişehirGüvenlik3. SayfaOtomobilİncelemeJandarmaBatmanGüncelSon Dakika

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