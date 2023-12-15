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Batman'da okul bahçesinde obruğa kamyon düştü - Son Dakika
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Batman'da okul bahçesinde obruğa kamyon düştü

Batman Anadolu Lisesi bahçesinde oluşan obruğa hafriyat yüklü kamyon düştü. Olay anında okulda kimsenin bulunmaması olası facianın önüne geçti. Obruğu doldurmak için hafriyat taşıyan kamyon, hafriyat boşaltımı sırasında obruğa devrildi. Kaza sırasında okulda öğrenci olmaması olası faciayı önledi. Olay yerine çağrılan vinç ve kepçeler yardımı ile hafriyat kamyonu düştüğü obruktan uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı. Gerekli önlemlerin ardından obruğun doldurma çalışmalarına devam edildi. Obruğun oluşum nedeni araştırılıyor.

15.12.2023 - 18:23,
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Okul bahçesinde oluşan obruğa hafriyat kamyonu düştü

BATMAN - Batman'da okul bahçesinde meydana gelen obruğa hafriyat yüklü kamyon düştü. Bu sırada okulda kimsenin olmaması olası facianın önüne geçmiş oldu.

Edinilen bilgilere göre Batman Anadolu Lisesi bahçesinde 5 metre derinliğinde 10 metre uzunluğunda obruk oluştu.

Bahçedeki çok sayıda ağaç obruğa devrildi.

Okul idaresi tarafından alınan güvenlik önlemlerinin ardından dolgu çalışması başlatıldı.

Obruğu doldurmak için hafriyat taşıyan kamyon, hafriyat boşaltımı sırasında obruğa devrildi.

Kaza sırasında okulda öğrenci olmaması olası faciayı önledi.

Olay yerine çağrılan vinç ve kepçeler yardımı ile hafriyat kamyonu düştüğü obruktan uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.

Gerekli önlemlerin ardından obruğu doldurma çalışmalarına devam edildi.

Obruğun oluşum nedeni araştırılıyor.

Batman\'da okul bahçesinde obruğa kamyon düştü
Kaynak: İHA
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Anadolu Lisesi, Batman, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Batman'da okul bahçesinde obruğa kamyon düştü - Son Dakika


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