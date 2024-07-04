Batman'da Otomobilde Bin 780 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

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Batman'da durdurulan bir otomobilde yapılan aramada bin 780 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Hasankeyf Kavşağında durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada otomobilin gizli bölmelerine yerleştirilerek yurda sokulmuş bin 780 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - BATMAN