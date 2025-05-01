Batman'da Rüzgar Ağaç Devirdi

Batman'da şiddetli rüzgarın devirdiği ağaç park halindeki aracın üstüne düştü

BATMAN - Batman'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halinde bulunan aracın üzerine düştü.

Turgut Özal Bulvarı'nda şiddetli rüzgar, cadde ve sokaklarda yürüyen vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşadı. Şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç park halindeki aracın üzerine düştü. Aracın yanında kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Devrilen ağacın altında kalan araçta maddi hasar meydana gelirken, ağacın kaldırılması için itfaiye ekiplerine haber verildi.