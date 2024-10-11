Batman'da Sahte Temizlik Ürünleri Operasyonu: 1,35 Milyon Lira Değerinde Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika
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Batman'da Sahte Temizlik Ürünleri Operasyonu: 1,35 Milyon Lira Değerinde Ürün Ele Geçirildi

Batman'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 1 milyon 350 bin lira olan sahte temizlik ürünü ve hammadde ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, iş yeri mühürlendi.

11.10.2024 21:53
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Batman'da piyasa değeri 1 milyon 350 bin lira temizlik ürünü ve ham maddesi ele geçirildi

BATMAN - Batman'da jandarma ekiplerince şafak vakti düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon 350 bin lira temizlik ürünü ve ham maddesi ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent merkezinde bir adreste sahte deterjan üretilerek piyasaya sürdükleri ihbarını alan Batman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin konu ile ilgili çalışma başlattığı belirtildi.

Açıklamada, istihbaratı değerlendiren ekiplerin kent merkezinde Bayındır Mahallesi'nde bir binanın bodrum katında yaptığı aramada, temizlik malzemesi üretiminde ham madde olarak kullanılan 7 ton labsa labs sülfonik asit, 7 ton sies 70-2 sodyum lourik eter sülfat, 1 ton 275 kilogram nitrik asit, sahte olduğu tespit edilen çeşitli markalara ait 846 bidon içerisinde toplam 3,5 ton temizlik ürünü, 329 adet sahte etiket ve hologram ele geçirildiği ifade edildi.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 350 bin TL olduğu belirlendi. Adreste bulunan A.Y., A.D., F.P. ve M.E.K., gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmayan işyeri, Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Batman'da Sahte Temizlik Ürünleri Operasyonu: 1,35 Milyon Lira Değerinde Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika

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