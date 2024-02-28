Batman\'da Siber Dolandırıcılara Operasyon: 109 Şüpheli Tutuklandı

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Batman'da siber dolandırıcılara yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 109 şüpheli tutuklandı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, son dönemde sosyal medya, e-posta ve internet ortamında kullanılan dolandırıcılık yöntemleriyle pek çok kişinin maddi ve manevi zarara uğratılarak, internet dolandırıcılarının hedefi haline geldiği belirtildi. Sosyal medya kullanımının artmasıyla tamamı sanal ortamda gerçekleşen bu faaliyetlerin dolandırıcıların da bu alandaki suç girişimlerini arttırdığı kaydedilen açıklamada, siber suçlarla mücadelenin her aşamasında yoğun bir çalışma sergilendiği, suçluların tespiti ve yakalanmasına yönelik başarılı çalışmalar yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 2023 ve 2024 yılları içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan ve özellikle hesap bilgilerini ve banka kartlarını başka kişilere kullandırarak bu suça ortak olan 109 şüpheli adli makamlarca tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi. - BATMAN