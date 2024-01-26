Batman\'da şiddetli yağışlardan dolayı çöken ahırda 8 yavru köpekten 5\'i kurtarıldı

Batman'da şiddetli yağışlardan dolayı yığma ahırın çökmesi sonucu 8 yavru köpekten 5'i AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Batman'ın Doluca köyünde dün akşama doğru etkili olan şiddetli yağış sonrası yığma ahır çöktü. Ahırın sahibi, 122 Acil Çağrı Merkezi'ne ahır içinde 8 yavru köpek olduğunu bildirdi. Olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler yoğun çalışma sonucu enkazda kalan 8 köpekten 5'ini sağ çıkardı, 3 yavru köpek ise telef oldu. Ekipler, sağlık durumu iyi olan yavru köpekleri ev sahibine teslim etti. - BATMAN