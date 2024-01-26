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Batman'da şiddetli yağışlardan dolayı çöken ahırda 8 yavru köpekten 5'i kurtarıldı - Son Dakika
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Batman'da şiddetli yağışlardan dolayı çöken ahırda 8 yavru köpekten 5'i kurtarıldı

Batman'ın Doluca köyünde şiddetli yağış sonucu çöken yığma ahırda bulunan 8 yavru köpekten AFAD ekipleri tarafından 5'i sağ çıkarıldı. 3 yavru köpek ise maalesef hayatını kaybetti. Kurtarılan köpekler sağlık durumları iyi olduğu için ev sahibine teslim edildi.

Batman\'da şiddetli yağışlardan dolayı çöken ahırda 8 yavru köpekten 5\'i kurtarıldı
26.01.2024 - 11:20,
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Batman'da şiddetli yağışlardan dolayı yığma ahırın çökmesi sonucu 8 yavru köpekten 5'i AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Batman'ın Doluca köyünde dün akşama doğru etkili olan şiddetli yağış sonrası yığma ahır çöktü. Ahırın sahibi, 122 Acil Çağrı Merkezi'ne ahır içinde 8 yavru köpek olduğunu bildirdi. Olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler yoğun çalışma sonucu enkazda kalan 8 köpekten 5'ini sağ çıkardı, 3 yavru köpek ise telef oldu. Ekipler, sağlık durumu iyi olan yavru köpekleri ev sahibine teslim etti. - BATMAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da şiddetli yağışlardan dolayı çöken ahırda 8 yavru köpekten 5'i kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da şiddetli yağışlardan dolayı çöken ahırda 8 yavru köpekten 5'i kurtarıldı - Son Dakika
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