Batman\'da Skunk Esrar Ele Geçirildi

Batman'da durdurulan iki kamyonette yapılan aramalarda kilim arasına zulalanmış 5 kilo 400 gram skunk esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan iki kamyonette arama yapıldı. Aramalarda kamyonet kasasındaki kilimler arasına zulalanmış 6 palet halinde 5 kilo 400 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BATMAN