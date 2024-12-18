Batman\'da Tekstil Atölyesinde Yangın

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Batman'da bir tekstil atölyesinde gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Batman- Diyarbakır kara yolu yeni otogar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece 4 katlı bir iş yerinin 2'nci katındaki tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler sürede büyüdü. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın uzun uğraşların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Can kaybı ya da yaralananın olmadığı, iş yerinde maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BATMAN