Batman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Batman'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

BATMAN - Batman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman Kozluk Karayolu üzerinde Havaalanı yakınlarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 59 AAE 527 plakalı otomobil önünde seyreden 72 ABY 433 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kazaya ilk olarak yoldan geçen sürücüler yetişti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan 3 kişiyi güçlükle sıkıştıkları yerden çıkarttı. Feci kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.