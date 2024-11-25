Batman\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Batman'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
BATMAN - Batman'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Komando Mahallesinde seyir halindeki 2 otomobil, sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüleri, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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