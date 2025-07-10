Batman\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İpekyolu Caddesi Tuzlagözü mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan panelvan araç şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ve yanındaki yolcu itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşı sonucu kurtarıldı. Yaralılar ambulansla Kozluk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN