Batman'da polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 1 kilo 55 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Batman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada 1 kilo 55 gram skunk maddesi ve 6 bin 200 lira ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - BATMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'da Uyuşturucu Baskını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?