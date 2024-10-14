Batman'da Uyuşturucu Operasyonu

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Batman'da polisten kaçan otomobilde 57 kilo esrar ve 320 bin lira para ele geçirildi

Gözaltına 6 şüpheliden 5'i tutuklandı

BATMAN - Batman'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilde 57 kilo 420 gram esrar, 320 bin lira para ele geçirilirken gözaltın alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği istihbaratını alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulmak istenen araç polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polisten kaçan araç sürücüsü, ana yoldan çıkarak pamuk tarlaları içerisinde kaçmaya devam etti.

Polisin kovalamacası sonucu durdurulan araç sürücüsü ve beraberindeki 5 kişi yakalandı.

Dedektör köpek İKA ile araçta yapılan aramada 57 kilo 420 gram esrar ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 320 bin TL nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.