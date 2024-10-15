Batman\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 232 gram bonzai ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanması için çalışma yürütüldü. Otogar çevresinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 4 kişi üzerinde yapılan aramada 232 gram sentetik (Bonzai) uyuşturucu madde ele geçirilirdi. Göz altına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - BATMAN