Batman'da durdurulan minibüste 3 kilo metamfetamin madde uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce durdurulan şüpheli araçta narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada poşete kullanıma hazır 3 kilo 70 gram metamfetamin madde uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - BATMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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