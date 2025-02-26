Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Batman\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Batman'da bir evde 27 parça uyuşturucu madde ve 117 bin lira ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

26.02.2025 12:23
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Batman'da bir evde kullanıma hazır 27 parça uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar dahilinde bir ikamette yapılan aramada; 18 parça halinde 20 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 9 parça halinde 6 gram sentetik kannobinoid uyuşturucu maddesi, 100 adet 9x19 çapında fişek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 117 bin 140 Türk Lirası ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika

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