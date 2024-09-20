Batman\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3.450 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

3.Sayfa

Hostes ve polisle kavga eden Dilan Çıtak geri adım atmadı! Yaptığını böyle savundu

Aksaray\'da dehşet! Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü

Batman'da uyuşturucu operasyonunda farklı türlerde uyuşturucu yakalandı

BATMAN - Batman'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince bir evde yapılan aramada, farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu yakalandı. Operasyonda göz altına alınan bir kişi tutuklandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince bir evde yapılan aramada, farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu yakalandığı belirtildi. Açıklamada, düzenlenen operasyonda 3 bin 450 adet sentetik ecza, 119 gram toz esrar, 17 gram skunk maddesi ve bir adet uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirdiği belirtildi. Operasyonda göz altına alınan bir kişinin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildiği bildirildi.