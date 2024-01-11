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Batman'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika
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Batman'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Batman'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 710 gram esrar, 5,04 gram metamfetamin, 4,33 gram skunk, 1,02 gram bonzai, 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ve 28 adet fişek ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderilirken bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11.01.2024 - 14:37,
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Batman'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

BATMAN - Batman'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen "Narkogüç" operasyonları çerçevesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Kent merkezinde dedektör arama köpekleri "Linda" ve "İkan"ın katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda 710 gram esrar, 5,04 gram metamfetamin, 4,33 gram skunk, 1,02 gram bonzai,1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 28 adet fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Batman\'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Batman'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika
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