Batman'da yarışlı kaza: 1 ölü, 3 yaralı

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Batman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, biri ağır 3 yaralı

BATMAN - Batman'da yarıştıkları iddia edilen BMW marka iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Güney Çevreyolu üzerinde yarıştıkları iddia eden ikisi de BMW marka 33 AGA 272 plakalı plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Çarpışma ile birlikte savrulan otomobiller bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak durabildi.

Kaza ile birlikte Batman- Diyarbakır yolu ulaşıma kapandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan iki kişiyi güçlükle çıkarıldı. Kazada yaralanan 2'si ağır 4 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Ağır yaralanan Muhammed Furkan Ergülkaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.