Batman'da zincirleme kaza: 4 yaralı

BATMAN - Batman'da motosiklet ve iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Pazaryeri Mahallesi'nde motosiklet ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.