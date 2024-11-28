Battalgazi\'de Hasarlı Binada Yangın

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde hasarlı bir binada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, 16.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Saray Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Fuzuli caddesi üzerinde bulunan hasarlı bir binada henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA