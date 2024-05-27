Bayburt\'ta Aranan Şahıslar Yakalandı

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Kablo hırsızlığı, dolandırıcılık, cinsel taciz, uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama, parada sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet suçlarından aranan şahıslar, Bayburt İl Jandarma Komutanlığı operasyonuyla yakalandılar.

2019-2020 yıllarında Bayburt genelinde meydana gelen 'Haberleşme ve Enerji Nakil Kablosu Hırsızlığı' olayının şüphelileri Kocaeli'de ve İstanbul'da tespit edildi. Bayburt İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyon sonucunda şüpheliler gözaltına alındılar.

Hırsızlık olayının şüphelisi M.İ. adlı şahıs Kocaeli'ndeki ikametinde yakalanarak, gözaltına alındı. Aynı olaya karışan 4 şüpheli de Bayburt ve Erzurum'da yakalandılar.

İstanbul'da bulunan aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak yapılan operasyonda ise, 5 dolandırıcılık, 1 cinsel taciz, 1 uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, 1 parada sahtecilik, 1 vergi usul kanununa muhalefet suçundan olmak üzere toplamda 29 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan 9 şahıs yakalanarak cezaevlerine teslim edildi. - BAYBURT