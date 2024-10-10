Bayburt\'ta Güvenlik Toplantısı

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Bayburt'ta Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı, toplantıda basın mensuplarına bilgiler verildi. Bayburt'ta yürütülen asayiş ve güvenlik çalışmalarının değerlendirildiği Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt'taki asayiş olayları hakkında bilgiler aktardı.

Vali Eldivan, Bayburt'u asayiş olayları açısından en güvenli illerden biri haline getirmek için Bayburt Valiliği olarak, emniyet ve jandarma birimleriyle bir bütünlük içerisinde, tüm gücüyle çalışıldığını söyledi.

Terör örgütleri, organize suç örgütleri, zehir tacirleri, tefeciler, göçmen kaçakçıları, siber ve asayiş suçları ile mücadele ve trafik olaylarını önleme konularında yoğun bir mesai içerisinde olduklarını belirten Vali Eldivan, şehrin huzuru ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin kesintisiz bir şekilde devam edeceğini aktardı.

Asayiş olayları

Asayiş olayları incelendiğinde 2023 yılının Ağustos- Eylül ayında 349 olayın, alınan tedbirler ve icra edilen devriye faaliyetleriyle 2024 yılının Ağustos-Eylül ayı döneminde 290 asayiş olayının meydana geldiğini aktaran Vali Eldivan, "Olay sayımızda yüzde 17 düşüş sağlanmıştır. Aynı zamanda 2024 yılında asayiş olaylarının yüzde 94'ü aydınlatılmıştır. 2024 Ağustos-Eylül ayında kişilere karşı 194, malvarlığına karşı 48 olay meydana gelmiştir. Kişilere karşı meydana gelen olayların yüzde 96'sı, mal varlığına karşı gelen olayların yüzde 75'i aydınlatılmıştır. 6284 sayılı kanun kapsamında 37 olay meydana gelmiş, 27 kadın vatandaşımız hakkında tedbir kararı alınmış olup, takipleri yapılmaktadır. Bölgemizde aranan şahısların takibi titizlikle devam etmektedir. 2023 Ağustos - Eylül aylarında 51, 2024 yılının aynı döneminde 62 şahıs yakalanmış olup, yakalama oranı yüzde 21,5 artmıştır. 2023 yılının Ağustos-Eylül ayında 73 bin 361, 2024 yılının Ağustos-Eylül ayında 133 bin 727 şahısın sorgusu yapılarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 82 artış olmuştur" dedi.

Uyuşturucuyla mücadele

Uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü bildiren Vali Eldivan, operasyonlarla ilgili bilgiler vererek, "2024 yılı Ağustos-Eylül ayında yapılan 14 operasyonda 16 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Yapılan operasyonda yakalanan şüpheli şahıslarından; 16,5 gram esrar maddesi, 12,21 gram bonzai maddesi, 38 adet sentetik ecza maddesi, 1 gram metamfetamin ele geçirilmiştir. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan 4 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. Ayrıca geçen seneki Ağustos ayı mukayese edildiğinde operasyon sayısında yüzde 9 artış, yakalanan şahıs sayısında yüzde 100 artış ve tutuklanan şahıs sayısında yüzde 100 artış vardır. Yakalanan esrar maddesinde yüzde 308 artış ve sentetik ecza maddesinde yüzde 100 artış olmuştur. TUBİM (Türkiye Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi) Büro Amirliği olarak; 2024 Ağustos-Eylül aylarında Narkorehber etkinliği kapsamında uygulama noktalarında 250 broşür dağıtımı yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Terörle mücadele

2024 yılı Ağustos ve Eylül aylarında PKK/KCK Terör Örgütüne Üye Olmak ve PKK/KCK Terör Örgütü Propagandası yapmak suçundan 2 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 4 şüpheli şahısın gözaltına alındığını belirten Vali Eldivan, "2 şüpheli şahıs ifade sonrası TEM Şube Müdürlüğümüzden salıverilmiş olup, 2 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. 2023-2024 Ağustos ve Eylül ayları mukayese edildiğinde yapılan operasyon sayısının yüzde 100 arttığı görülmüştür" dedi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele

Kaçakçılık, Organize ve Mali Suçlar kapsamında Bayburt'ta gerçekleşen 7 olayda, 10 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 2024 yılı Ağustos-Eylül aylarında, 9.950 gram kıyılmış tütün, 111 bin boş makaron, 9 bin 500 adet içi tütün doldurulmuş makaron, bin 716 gram nargile tütünü, 150 paket kaçak sigara, 23 adet elektronik sigara, 45 adet elektronik sigara likidi yapılan operasyonlarla ele geçirildi. 2023-2024 yılları Ağustos-Eylül ayları karşılaştırıldığında alınan tedbirler sayesinde olay sayısında yüzde 66 azalış görüldü.

Asayiş, narkotik suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, göçmen kaçakçılığı ile mücadele, trafik olayları, toplum destekli faaliyetlerde emniyet ve jandarma birimlerinin titizlikle çalışmalar yürüttüğünü aktaran Vali Eldivan, mücadelenin her alanda titizlikle sürdüreceğinin altını çizdi. - BAYBURT