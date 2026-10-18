Bayburt\'ta öğrenci servis araçları trafik jandarmasıyla birlikte denetlendi

Bayburt'ta öğrenci servis araçları trafik jandarmasıyla birlikte denetlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda öğrenci servis araçları denetlendi. Trafik jandarmasının da katıldığı denetimlerde araçlar ve sürücüler kontrol edilerek güvenli taşımacılık kurallarına uyum incelendi; denetimlerin sürdüğü belirtildi.
Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, öğrencilerin okullarına güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla öğrenci servis araçları denetlendi. Çalışmalara trafik jandarması ekipleri de katıldı.
Denetimlerde servis araçları ve sürücüler kontrol edilerek okul servis taşımacılığına ilişkin kurallar incelendi. Ekipler, servis araçlarının güvenli taşımacılık kurallarına uyup uymadığını denetledi.
Öğrencilerin okula gidiş ve dönüşlerinde güvenliğin sağlanmasına yönelik servis denetimlerinin sürdüğü belirtildi.
Kaynak: İHA
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