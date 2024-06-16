Bayındır'da korkutan yangın - Son Dakika
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Bayındır'da korkutan yangın

İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı Yakacık köyü yakınlarında çıkan orman yangını, köy sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yangın, gece saatlerinde kontrol altına alındı.

16.06.2024 02:47
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Bayındır'da korkutan yangın

İZMİR - İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı Yakacık köyü yakınlarında çıkan orman yangını, köy sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yangın, gece saatlerinde kontrol altına alındı.

Geçtiğimiz gece, henüz belirlenemeyen bir nedenle 'Pınar' adlı çalılık alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek zeytinlik alana sıçradı. Bayındır Orman İşletme Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çok sayıda arazöz ve itfaiye aracıyla alevlere hızla müdahale etti. Çalıların tutuşmasıyla zaman zaman boyu 4-5 metreyi bulan alevlerin Yakacık köyüne sıçraması ihtimaline karşı teyakkuza geçildi. Ekiplerle birlikte köylülerin de söndürme çalışmalarında yer aldığı yangın gece geç saatlere doğru kontrol altına alındı.

Kaynak: İHA

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