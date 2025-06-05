Bayram Arifesinde Feci Kaza

Balıkesir'de Kurban Bayramı'nın arife günü trafik kazası ile başladı. Bigadiç ilçesinde sabaha karşı meydana gelene kazada, seyir halindeki kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İdris Güzel idaresindeki 10 KG 903 plakalı otomobil, Balıkesir Bigadiç tarafındaki Dedeçınar Mahallesi mevkisinde, Ramazan B. yönetimindeki seyir halinde olan 10 UP 404 plakalı yem yüklü kamyona çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, daha sonra savrularak orta refüje çarptı. Kazada, otomobildeki Düriye Güzel ile Hanife Tosun olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü İdris Güzel, Nilgün Kaya ve Muhsine Gençer ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada yaşamını yitiren Güzel ve Tosun'un cenazeleri Bigadiç Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kamyon sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. - BALIKESİR