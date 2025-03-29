Bayram yolunda kaza: 5 yaralı - Son Dakika
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Bayram yolunda kaza: 5 yaralı

İstanbul'dan Kastamonu'ya giden ailenin otomobili takla attı, 5 kişi yaralandı.

29.03.2025 22:12
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Bayram tatiline giden aile kaza yaptı: 5 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı

KASTAMONU - İstanbul'dan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bayram tatili için giden ailenin bulunduğu otomobilin takla attığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Devrekani ilçesi Kastamonu-Bozkurt karayolu Hacıhasan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Bayramı tatili için İstanbul'dan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gitmekte olan Celal T. idaresindeki 34 GNJ 12 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampolde takla attı.

Kazada sürücü Celal T. ile aynı aileden Adnan Berkay T. (16), Mustafa Efe T. (14), Mustafa Berkay T. ve Emine M.T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Emine M.T.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kastamonu, Otomobil, İstanbul, 3-sayfa, trafik, Sağlık, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bayram yolunda kaza: 5 yaralı - Son Dakika

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