Bayramda 19 Ölü, 2499 Yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 2 gününde maalesef 19 vatandaşımız hayatını kaybetti. 2 bin 499 vatandaşımız ise yaralandı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk 2 gününde meydana gelen trafik kazalarının bilançosunu açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ramazan Bayramı tatilinin 2. günü (Pazar) 709 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 14 vatandaşımız hayatını kaybetti, bin 280 vatandaşımız ise yaralandı" ifadesini kullandı.

"Bayram tatilinin ilk 2 gününde 19 vatandaşımız hayatını kaybetti"

Bakan Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 2 gününde (Cumartesi ve Pazar) maalesef 19 vatandaşımız hayatını kaybetti. 2 bin 499 vatandaşımız ise yaralandı" diye konuştu.

"Bayram tatilinin 2. günü 420 bin 737 araç denetlendi"

Bakan Yerlikaya, "9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz denetimleri ve sürdürüyor. Bayram tatilinin 2. günü 30 Mart 2025 Pazar günü trafik ekiplerimizce; 420 bin 737 araç denetlendi. 22 bin 310 araca hız ve radar işlemi, 18 bin 49 araca ise diğer işlemler yapıldı" ifadelerini kullandı. - ANKARA