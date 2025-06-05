Bayramda Trafik Güvenliği İçin Farkındalık

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı Tedbirleri kapsamında yürüttükleri bilgilendirme faaliyetlerinde binlerce sürücüye ulaştı.

Manisa il merkezinde, Yaşam Tüneli'nde 715, Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı ile 58 ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 3 bin 685 yol kullanıcısına çeşitli trafik konularında bilgilendirme yapıldı.

Ekipler, "Yolun Sonu Bayram Olsun" mottosuyla, emniyet kemerinin önemi, motosiklet eylem planı, kask takmanın önemi, cep telefonu ve hız ihlalleri, alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullanma, yaya önceliği, trafik işaret ve levhalarının anlamları, trafik kazaları ve sonuçları gibi konularda farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi. - MANİSA